Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Московском марафоне приняли участие более 30 тысяч человек 

Mos.ru + ещё 11 1 час назад
Названо число участников Московского марафона
Фото: Mos.ru
22 сентября состоялся седьмой Московский марафон. В этом году на забег официально зарегистрировались 33 тысячи участников из 85 стран. Это рекордный показатель за все время проведения соревнования. До финиша добрались 26 тысяч бегунов, из них около половины преодолели классическую марафонскую дистанцию (42 километра 195 метров). Победителями стали Искандер Ядгаров и Марина Ковалева.
В соревновательную программу также вошел десятикилометровый забег. Для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья прошел заезд на спортивных колясках и хендбайках — велосипедах с ручным приводом.
На протяжении маршрута организовали 15 пунктов питания, для марафонцев подготовили 24 тонны фруктов и 130 литров воды.
30 тысяч участников из 85 стран: как пройдет седьмой Московский марафон
В 2018 году Московский марафон стал квалификационным забегом перед чемпионатом мира по марафону в возрастных группах. Он пройдет весной 2020 года в рамках Virgin Money London Marathon.
Впервые марафон в Москве провели в 2013-м, с тех пор он стал ежегодным. За это время количество участников увеличилось с пяти до более чем 30 тысяч, из них около десяти процентов — бегуны из зарубежных стран.
Арбат районного значения
Mos.ru: последние новости
Павильоны «Здоровая Москва» не будут работать в воскресенье из-за непогоды Павильоны «Здоровая Москва» не будут работать в воскресенье из-за непогоды Горячая линия по вопросам призывной кампании заработает 1 октября Горячая линия по вопросам призывной кампании заработает 1 октября Как изменится схема движения 21 и 22 сентября Как изменится схема движения 21 и 22 сентября
Комментарии
Новости Москвы , Марина Ковалева , Искандер Ядгаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции74
Отравленный «Новичком» решил засудить Россию
Отравленный «Новичком» решил засудить Россию9
Генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе
Генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе55
Шойгу назвал главную угрозу России
Шойгу назвал главную угрозу России167
Шойгу сделал заявление о войне с Украиной
Шойгу сделал заявление о войне с Украиной1312
Видео
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
00:46
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
Шоу-бизнес
Массовая драка в ТЦ попала на видео
00:42
Массовая драка в ТЦ попала на видео
Происшествия
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
28:44
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
Общество Статьи
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
00:36
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
В мире Конфликты
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
01:00
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
Шоу-бизнес
Генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе
04:56
Генерал указал на признаки окончания войны в Донбассе
Армия Войска
«Я ему дал по роже»: священник дал совет россиянам
03:32
«Я ему дал по роже»: священник дал совет россиянам
Общество
«Я слишком много знаю»
01:07
«Я слишком много знаю»
В мире
Неудачный запуск ракеты в Крыму попал на видео
00:02
Неудачный запуск ракеты в Крыму попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение