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Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 4 2 часа назад
Более 30 рейсов задержано и отменено в столице
Фото: РИА Новости
В столичных аэропортах по состоянию на утро понедельника, 23 сентября, задержано и отменено 33 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, во Внуково задержано пять рейсов, в Домодедово 17 рейсов задержали и семь отменили.
В свою очередь в Шереметьево задержано четыре рейса.
Ранее «Известия» со ссылкой на Гидрометцентр России сообщили о том, что погода в начале рабочей недели в Москве будет пасмурной. В понедельник ожидаются небольшие осадки и до плюс 9 градусов днем. Ночью возможно похолодание до минус 1. Ветер северо-западный 7-12 м/c, местами порывы до 18 м/c.
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Новости Москвы , Погода , Новости регионов , Задержка вылета , Задержка рейса , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево , газета "Известия" , Домодедово
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