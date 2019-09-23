Более 30 рейсов задержано и отменено в столице

Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах по состоянию на утро понедельника, 23 сентября, задержано и отменено 33 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во Внуково задержано пять рейсов, в Домодедово 17 рейсов задержали и семь отменили.

В свою очередь в Шереметьево задержано четыре рейса.

Ранее «Известия» со ссылкой на Гидрометцентр России сообщили о том, что погода в начале рабочей недели в Москве будет пасмурной. В понедельник ожидаются небольшие осадки и до плюс 9 градусов днем. Ночью возможно похолодание до минус 1. Ветер северо-западный 7-12 м/c, местами порывы до 18 м/c.