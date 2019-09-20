Столичных пенсионеров научат ивриту в рамках «Московского долголетия»

Московская хоральная синагога и школа №1621 "Древо Жизни" открыли набор на программу изучения иврита в рамках проекта "Московское долголетие", сообщила в пятницу пресс-служба синагоги.

"Мы очень рады, что мэрия Москвы поддерживает образовательные проекты для людей разных возрастов. Зачастую людям старшего возраста кажется, что изучать новые языки уже поздно, что это слишком сложно и долго, либо они просто не находят времени на этот процесс. Я надеюсь, что курс иврита в школе "Древо жизни" еще раз докажет, что нет ограничений для получения новых знаний", — сказал главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Его слова приводятся в пресс-релизе московской хоральной синагоги.

Он отметил, что иврит — "потрясающий древний язык" с богатой историей, которую тоже поведают участникам программы.

"Изучение новых языков — это не только полезная пища для мозга, но и саморазвитие, и расширение кругозора", — подытожил Гольдшмидт.

Чтобы стать участником проекта, нужно подать заявку в центре социального обслуживания, офисах "Мои документы" или обратиться в Московскую хоральную синагогу.

В рамках проекта "Московское долголетие" мэрия Москвы предлагает москвичам старшего возраста бесплатные занятия спортом, концерты, мастер-классы и обучение по разным направлениям: от компьютерной грамотности до языковых курсов.