Сбой произошел на Некрасовской линии метро

Сбой в движении поездов произошел на Некрасовской линии московского метро

Сбой в движении поездов произошел на Некрасовской линии Московского метрополитена, поезда не ходят между станциями "Косино" и "Лухмановская", сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

"На Некрасовской линии (15) временно нет движения поездов до станции "Некрасовка". Поезда курсируют на участке "Косино" — "Лухмановская", — говорится в сообщении. О причинах сбоя не сообщается.

Также уточняется, что станция "Некрасовка" временно "закрыта по техническим причинам".

На Некрасовской линии (15) временно нет движения поездов до станции «Некрасовка». Поезда курсируют на участке «Косино» — «Лухмановская». — Московское метро (@MetroOperativno) September 20, 2019

Движение по первому участку Некрасовской линии открылось 3 июня 2019 года, когда заработали станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

В полном объеме Некрасовская линия откроется в начале 2020 года и станет одной из самых длинных линий среди строящихся в столице. На ней расположатся восемь станций.