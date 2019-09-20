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Сбой в движении поездов произошел на Некрасовской линии московского метро 

ТАСС + ещё 14 2 часа назад
Сбой произошел на Некрасовской линии метро
Фото: РИА Новости
Сбой в движении поездов произошел на Некрасовской линии Московского метрополитена, поезда не ходят между станциями "Косино" и "Лухмановская", сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.
"На Некрасовской линии (15) временно нет движения поездов до станции "Некрасовка". Поезда курсируют на участке "Косино" — "Лухмановская", — говорится в сообщении. О причинах сбоя не сообщается.
Также уточняется, что станция "Некрасовка" временно "закрыта по техническим причинам".
Движение по первому участку Некрасовской линии открылось 3 июня 2019 года, когда заработали станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".
В полном объеме Некрасовская линия откроется в начале 2020 года и станет одной из самых длинных линий среди строящихся в столице. На ней расположатся восемь станций.
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