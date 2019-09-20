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Синоптики пообещали москвичам заснеженные газоны в понедельник утром 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Москвичам пообещали первый снег
Фото: РИА Новости
Снег выпадет в Москве в ночь на понедельник, ранним утром москвичи смогут увидеть небольшой снежный покров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ночью пробьются заряды снега, в твердой фазе, в столичном регионе это 6-7 миллиметров снега… то есть в понедельник москвичи утром и ночью увидят такие подзаснеженные газоны", — сказал Тишковец.
Он также отметил, что в ночные и утренние часы в понедельник температура в Москве будет от нуля до трех градусов, по области — от минус одного до плюс четырех.
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Новости Москвы , Погода , Евгений Тишковец , РИА Новости
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