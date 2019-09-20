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На набережной Марка Шагала высадят более тысячи деревьев и кустарников 

Москва меняется + ещё 11 4 часа назад
На набережной Марка Шагала высадят тысячи деревьев
Фото: РИА Новости
В ходе реконструкции набережной Марка Шагала на ЗИЛе запланировано высадить более 1,2 тысяч деревьев и кустарников, а также положить 15 тысяч кв.м газона. Об этом сообщил глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
«Общая площадь благоустройства составит 5,85 га. В рамках озеленения будет выполнено устройство 15 тысяч кв. м газона, а также высажено порядка 300 деревьев и и более 900 кустарников. Кроме того, здесь проложат один километр беговых дорожек и 520 метров дорожек для велосипедистов», — сказал Марат Хуснуллин.
Строительство первого участка набережной Марка Шагала от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина протяженностью 670 м было начато в мае 2019 года.
«На первом участке также разместят амфитеатр, два кафе, пункт проката и причал. Благоустройство второго участка набережной Марка Шагала от улицы Льва Юдина до путей МЦК протяженностью 260 м планируется завершить в 2020 году», — подчеркнул Марат Хуснуллин, уточнив, что генеральным подрядчиком реализации проекта является городская компания АО «Мосинжпроект».
Напомним, что сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции набережной на территории полуострова ЗИЛ.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Сергей Собянин
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