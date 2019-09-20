На набережной Марка Шагала высадят тысячи деревьев

На набережной Марка Шагала высадят более тысячи деревьев и кустарников

В ходе реконструкции набережной Марка Шагала на ЗИЛе запланировано высадить более 1,2 тысяч деревьев и кустарников, а также положить 15 тысяч кв.м газона. Об этом сообщил глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

«Общая площадь благоустройства составит 5,85 га. В рамках озеленения будет выполнено устройство 15 тысяч кв. м газона, а также высажено порядка 300 деревьев и и более 900 кустарников. Кроме того, здесь проложат один километр беговых дорожек и 520 метров дорожек для велосипедистов», — сказал Марат Хуснуллин.

Строительство первого участка набережной Марка Шагала от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина протяженностью 670 м было начато в мае 2019 года.

«На первом участке также разместят амфитеатр, два кафе, пункт проката и причал. Благоустройство второго участка набережной Марка Шагала от улицы Льва Юдина до путей МЦК протяженностью 260 м планируется завершить в 2020 году», — подчеркнул Марат Хуснуллин, уточнив, что генеральным подрядчиком реализации проекта является городская компания АО «Мосинжпроект».