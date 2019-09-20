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В Москве отопительный сезон начнется досрочно 

Рамблер + ещё 14 2 часа назад
В Москве отопительный сезон начнется досрочно
Фото: РИА Новости
Заместитель мэра столицы Пётр Бирюков сообщил, что в этом году власти Москвы начнут отопительный сезон раньше запланированного срока, сообщает РИА Новости. В первую очередь тепло подадут в социально значимые объекты — детские сады, школы и больницы.
Бирюков подчеркнул, что решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей столицы. Чиновник напомнил, что решение о начале отопительного сезона может быть принято при условии если среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов в течение пяти дней.
При этом, по словам заммэра, подача тепла будет организована в соцобъекты по заявкам.
По данным РИА Новости, в столице к прохождению отопительного сезона подготовлены 70 тысяч зданий, на ТЭЦ запасено 369,8 тысяч тонн мазута, 476,5 тысячи тонн угля, 25,7 тысячи тонн дизельного топлива, что позволит сохранить тепло в домах москвичей при температуре за окном вплоть до минус 30-40 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о прогнозах ученых на эту осень. По их данным, в Москве сезон будет теплым, с температурами чуть выше нормы и дефицитом осадков.
Обычно климатическая зима, то есть переход на нулевые и минусовые температуры, приходит после 10 ноября, но ноябрь 2019 года будет теплым. Климатическая зима сместится как минимум на конец ноября — начало декабря. При этом и декабрь начнет «приобретать зимние черты» только к новому году, подчеркивал Тишковец. В январе и феврале, по его данным, ожидается много осадков и достаточно высокие температуры.
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Комментарии1
Новости Москвы , Законодательство , Петр Бирюков , Евгений Тишковец , Правительство Москвы , РИА Новости
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