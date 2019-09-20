В Москве отопительный сезон начнется досрочно

Заместитель мэра столицы Пётр Бирюков сообщил, что в этом году власти Москвы начнут отопительный сезон раньше запланированного срока, сообщает РИА Новости. В первую очередь тепло подадут в социально значимые объекты — детские сады, школы и больницы.

Бирюков подчеркнул, что решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей столицы. Чиновник напомнил, что решение о начале отопительного сезона может быть принято при условии если среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов в течение пяти дней.

При этом, по словам заммэра, подача тепла будет организована в соцобъекты по заявкам.

По данным РИА Новости, в столице к прохождению отопительного сезона подготовлены 70 тысяч зданий, на ТЭЦ запасено 369,8 тысяч тонн мазута, 476,5 тысячи тонн угля, 25,7 тысячи тонн дизельного топлива, что позволит сохранить тепло в домах москвичей при температуре за окном вплоть до минус 30-40 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о прогнозах ученых на эту осень. По их данным, в Москве сезон будет теплым, с температурами чуть выше нормы и дефицитом осадков.

Обычно климатическая зима, то есть переход на нулевые и минусовые температуры, приходит после 10 ноября, но ноябрь 2019 года будет теплым. Климатическая зима сместится как минимум на конец ноября — начало декабря. При этом и декабрь начнет «приобретать зимние черты» только к новому году, подчеркивал Тишковец. В январе и феврале, по его данным, ожидается много осадков и достаточно высокие температуры.