Каховскую линию метро интегрируют в БКЛ

По мнению экспертов, каждая из станций Каховской линии в будущем будет принимать от 250 до 300 тысяч человек в сутки. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.

«До реконструкции «Каховская» принимала 57,8 тысячи человек в сутки. После включения в БКЛ число пассажиров на станции увеличится до 95 тысяч в сутки. «Варшавской» до реконструкции пользовались более 55,3 тысячи пассажиров в сутки. После ввода в Большое кольцо их число увеличится до 125 тысяч в сутки. До реконструкции «Каширская» принимала более 78,1 тысячи человек в сутки. С запуском Кольцевой линии число пассажиров возрастет до 90 тысяч в сутки», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что Каховскую ветку метро откроют в составе двух участков Большой кольцевой линии. В 2021 году станция «Каховская» станет частью южного участка БКЛ. Станции «Варшавская» и «Каширская» станут частью восточного участка кольца.