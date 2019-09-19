Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве ограничат движение из-за марафона 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
В Москве ограничат движение из-за марафона
Фото: РИА Новости
Столичная полиция предупредила об ограничениях движения в воскресенье в связи с проведением Московского марафона, сообщается на сайте ГУМВД России по Москве.
"В связи с проведением 22 сентября 2019 года Московского марафона с 07.00 до 17.00 часов будет ограничено движение автотранспорта", — говорится в сообщении.
Отмечается, что движение будет ограничено по улице Лужники, Лужнецкой набережной, Хамовническому валу, Смоленской улице, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской, Пресненской набережным, Тестовской улице, 1-му Красногвардейскому проезду, улицам Мантулинская, 1905 года, Красная Пресня, Баррикадной, Новинскому, Смоленскому, Зубовскому бульварам.
Кроме того, ограничения будут на Крымском проезде, Крымском Валу, Калужской площади, Большой Якиманке, Якиманском проезде, Большой Полянке, улице Серафимовича, Большом Каменном мосту, Софийской, Раушской, Космодамианской набережных, Большом Устьинском мосту, Яузском, Покровском, Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Цветном, Петровском, Страстном бульварах, а также на Пушкинской площади, Тверском бульваре, Тверской улице (от Пушкинской площади до Охотного Ряда), улицах Моховая и Охотный Ряд, Театральном проезде, Новой и Старой площадях, Китайгородском проезде, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережных и Смоленской улице.
"ГИБДД Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы", — добавляется в сообщении.
Реконструкция первого этажа стала адом для жителей дома
Последние новости
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк Ученые нашли страшную опасность зубных имплантатов Ученые нашли страшную опасность зубных имплантатов В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать В Минздраве рассказали, сколько алкоголя в день можно выпивать
Комментарии1
Новости Москвы , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вызвала у Прибалтики приступ ревности
Россия вызвала у Прибалтики приступ ревности24
Заворотнюк готовят к удалению опухоли
Заворотнюк готовят к удалению опухоли9
Появилось видео расстрела полицейского в Москве
Появилось видео расстрела полицейского в Москве11
Раненный в метро Москвы полицейский пришел в себя
Раненный в метро Москвы полицейский пришел в себя3
Лукашенко рассказал, кто придет к власти в Белоруссии
Лукашенко рассказал, кто придет к власти в Белоруссии37
Видео
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение