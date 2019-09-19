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Москвичей и гостей столицы познакомили с культурой уральских регионов 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Москвичей познакомили с культурой уральских регионов
Фото: Вечерняя Москва
18 сентября в столичном парке «Зарядье» стартовал фестиваль «Дни Башкирии», приуроченный к столетию образования Республики Башкортостан. Мероприятие посетила корреспондент «Вечерней Москвы».
Для того чтобы москвичи могли проникнуться атмосферой и понять дух башкирского народа, в парке установили традиционную для башкир юрту — тирмэ. Внутри нее — полностью аутентичное убранство. Узорные ткани и полотенца, украшения, домотканые занавески XVIII века — все это мог увидеть каждый, кто решился войти в жилище этого полукочевого народа. Все желающие могли принять участие в этнических спортивных играх и мастер-классах по ткачеству, тамбурной вышивке, изготовлению национальных украшений.
— Уверен, что люди, которые посетят площадки, представленные республикой, получат истинное удовольствие и возьмут много нового из того, что есть в республике, — отметил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.
Особое внимание гостей привлекла музыкальная площадка, где играли протяжные мелодии на национальных башкирских инструментах: курае, кубызе и кыл-кубызе. Как рассказал генеральный директор башкирского Республиканского центра народного творчества Артур Алибаков, игра на курае у большинства башкир практически в крови.
— Проведение фестиваля «Дни Башкирии» дает нам возможность представить наш регион во всех сферах — от культуры до молодежной политики и образования, — рассказал Алибаков. — Перед нами стоит задача — в течение нескольких дней познакомить москвичей с нашим культурным потенциалом, раскрыть хотя бы малую его часть.
Кстати, сегодня в «Зарядье» в рамках фестиваля Русского географического общества пройдут мероприятия, посвященные культуре и туристическому потенциалу еще одного уральского региона — Свердловской области. Гостей мероприятия познакомят с уникальным колоритом этого сурового края и дадут возможность освоить древние забавы уральских жителей.
— Мы рады представить москвичам и гостям столицы наш город и регион. На несколько дней «Зарядье» стало маленькой проекцией Урала благодаря современным VR-тех но ло ги ям и колориту выдающихся екатеринбуржцев, проводящих свои мастер-классы и концертные выступления. Уверен, что путешествовать можно и нужно по России, а такой культурный обмен, как сегодня, просто необходим. В прошлом году благодаря чемпионату мира по футболу — 2018 многие россияне смогли открыть для себя такие города, как Саранск, Самара и Калининград. Мы же готовимся принять у себя Универсиаду в 2023 году и уже сейчас ждем всех к себе в гости, — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рустэм Вильданов, заместитель полпреда президента в республике Башкортостан:
— С нетерпением ожидаем знакомства с богатым опытом Москвы в области привлечения инвестиций, работы с субъектами предпринимательства, создания и развития инфраструктуры и надеемся развить прочные и разнообразные связи со столицей нашей Родины. Республика Башкортостан сегодня открыта к системной работе с российскими и иностранными инвесторами и заинтересована в успешной реализации масштабных проектов. Регион готов развивать самые амбициозные проекты в отрасли строительства, сельского хозяйства, медицине, ЖКХ, сфере высоких и энергоэффективных технологий.
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Комментарии1
Новости Москвы , Виталий Сучков , Алексей Орлов , Русское географическое общество , Башкортостан
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