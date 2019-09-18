Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин пригласил москвичей на день открытых дверей в библиотеках 22 сентября 

Москва24 + ещё 2 4 часа назад
Москвичей пригласили на день открытых дверей в библиотеках
Фото: mos.ru
Сергей Собянин пригласил жителей столицы на день открытых дверей в московских библиотеках, который пройдет 22 сентября.
"Приходите, они давно перестали быть просто читальнями, где нужно говорить шепотом" — написал мэр на своей странице в Twitter.
Собянин отметил, что в этот день все желающие смогут познакомиться с библиотечными проектами, встретиться с писателями и попасть на книжные выставки.
Ранее стало известно, что день открытых дверей пройдет в 166 библиотеках столицы.
Для гостей подготовили мастер-классы, квесты, книжные выставки, концерты. Всего запланировано более 600 мероприятий. Партнерами акции стали книжные издательства, художественные и театральные студии, языковые и шахматные школы, школы программирования, продюсерские центры.
В детских завтраках нашли токсины: чем они опасны
Москва24: последние новости
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт 22 сентября Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт 22 сентября Участок Филевской линии метро закроют в выходные Участок Филевской линии метро закроют в выходные Мужчина погиб после падения под прибывающий поезд на "Боровицкой" Мужчина погиб после падения под прибывающий поезд на "Боровицкой"
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер музыкант Александр Васильев
Умер музыкант Александр Васильев5
Актера «Ленфильма» жестоко избили в Петербурге
Актера «Ленфильма» жестоко избили в Петербурге3
Хуситы пригрозили ударить по ОАЭ
Хуситы пригрозили ударить по ОАЭ4
Пока вы не уснули: деньги россиян оказались под угрозой
Пока вы не уснули: деньги россиян оказались под угрозой52
«Я убил Ивана — и тебя убью»
«Я убил Ивана — и тебя убью»
Видео
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Онколог отказался ставить крест на Заворотнюк
04:46
Онколог отказался ставить крест на Заворотнюк
Шоу-бизнес
Киев пошел на уступки по Донбассу
04:56
Киев пошел на уступки по Донбассу
В мире Статьи
ЧП в столичном метро: поезд насмерть сбил пассажира
00:28
ЧП в столичном метро: поезд насмерть сбил пассажира
Происшествия
Знаем, но не расскажем: что случилось с «Союзом»
02:02
Знаем, но не расскажем: что случилось с «Союзом»
Наука и техника Технологии
Полицейский расстрелял коллег у столичного метро
01:00
Полицейский расстрелял коллег у столичного метро
Криминал Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение