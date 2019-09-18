Москвичей пригласили на день открытых дверей в библиотеках

Собянин пригласил москвичей на день открытых дверей в библиотеках 22 сентября

Сергей Собянин пригласил жителей столицы на день открытых дверей в московских библиотеках, который пройдет 22 сентября.

"Приходите, они давно перестали быть просто читальнями, где нужно говорить шепотом" — написал мэр на своей странице в Twitter.

Собянин отметил, что в этот день все желающие смогут познакомиться с библиотечными проектами, встретиться с писателями и попасть на книжные выставки.

Ранее стало известно, что день открытых дверей пройдет в 166 библиотеках столицы.

Для гостей подготовили мастер-классы, квесты, книжные выставки, концерты. Всего запланировано более 600 мероприятий. Партнерами акции стали книжные издательства, художественные и театральные студии, языковые и шахматные школы, школы программирования, продюсерские центры.