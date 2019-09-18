Участок Филевской линии метро закроют 21 и 22 сентября

В выходные дни, 21 и 22 сентября, для пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская». Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Данные меры связаны с завершением работ по обновлению путевой инфраструктуры, благоустройству территории и подключению энергосистем в технической зоне станций. «Кунцевская» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

В период закрытия участка Филевской линии метро с 5:00 до 2:00 будут курсировать компенсационные автобусы. Сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене обеспечат безопасность на станциях метро «Киевская» и «Кунцевская».

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