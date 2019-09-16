Просторные квартиры уступили место малометражным

Москвичи стали чаще покупать микроквартиры в новостройках. Об этом заявил директор департамента новостроек столичного агентства недвижимости Валерий Кочетков. Эксперт по вопросам недвижимости Олег Царев утверждает, что малогабаритные однокомнатные квартиры и студии привлекают москвичей из-за низкой стоимости.

— Купить их можно по цене до четырех миллионов рублей, а это объективно очень дешево: цены на стандартные однокомнатные квартиры в Москве начинаются от шести миллионов рублей, — говорит он. — Если раньше по этой цене москвичи могли купить лишь комнаты в коммуналках, то сейчас у них есть возможность приобрести отдельное жилье. Кроме того, в отличие от комнаты, микроквартиру можно взять в ипотеку, что также стимулирует спрос. Как правило, жилье малой площади покупают молодые пары без детей или одинокие люди.

По словам Олега Царева, примерно половина покупателей рассматривают микроквартиры в качестве инвестиции.

— Они не заселяются в них, а сдают тем, у кого нет возможности купить собственное жилье. А малогабаритки, в свою очередь, чаще всего берут в аренду. В результате высокого спроса в сентябре этого года стоимость аренды однушек уже выросла на 5 процентов, — рассказал эксперт.

Риелторы прогнозируют, что в ближайшее время спрос на квартиры в новостройках продолжит расти.

— К середине осени ожидаемое увеличение покупательской активности по отношению к августу составит 15–20 процентов, — говорит заместитель директора департамента новостроек столичного агентства недвижимости Валерий Кочетков. — В пользу роста числа сделок говорит и недавнее снижение ключевой ставки Центробанка до 7 процентов, которое повлечет за собой уменьшение ипотечных ставок и вызовет скачок роста спроса.

На фоне увеличения спроса произойдет и повышение стоимости жилья.

— В ближайшие полгода цены на квартиры в новостройках поднимутся примерно на 7–10 процентов, — отмечает Олег Царев. — На 5–7 процентов подорожает и вторичное жилье в домах, построенных после 2000 года: они практически не отличаются по своим характеристикам от современных. Но москвичи не готовы переплачивать за «вторичку». Поэтому продавцы будут вынуждены в дальнейшем снизить цены. В краткосрочной перспективе резких скачков цен не ожидается — ежемесячный прирост составит 0,8–0,9 процента.

А фундаментальные прогнозы делать сложно.

— Нестабильность рубля и рост себестоимости стройматериалов тоже могут отразиться на ценнике. Но на другой чаше весов находится уменьшение реальных доходов граждан. Поэтому перед каждым повышением цен застройщик будет руководствоваться актуальными покупательскими возможностями населения, — пояснил Валерий Кочетков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— В Москве насчитывается более 40 тысяч жилых домов общей площадью 224,8 миллиона квадратных метров. Застройщики каждый год сдают в эксплуатацию примерно 85 процентов жилья. Остальные 15 процентов возводятся на деньги из городского бюджета. Один из самых доступных способов приобрести собственное жилье — купить квартиры в ипотеку по договору участия в долевом строительстве. Федеральный закон № 214 защищает права дольщиков и гарантирует получение ключей или выплату компенсации, если застройщик попался недобросовестный.

СПРАВКА

Не только в Москве, но и за границей наблюдается тенденция к уменьшению стоимости жилья за счет сокращения его площади. Так, в Европе жители мегаполисов из-за быстрого темпа жизни проводят дома минимум времени и поэтому покупают малогабаритные квартиры. В некоторых европейских домах нет даже кухни — горожане питаются «на бегу» или в кафе. Преимущественно микроквартиры предпочитают молодые горожане, ведущие активный образ жизни.