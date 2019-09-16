В Москве стартовал принудительный демонтаж рекламных граффити

В столице начали принудительно демонтировать рекламные граффити — соответствующие правила, запрещающие подобные изображения, были приняты еще в середине июля, передает телеканал Москва 24.

Всего со стен города исчезло уже более ста несоответствующих правилам граффити. Вместе с тем отмечается, что закрасили также и некоторые портреты известных людей, которые под запрет не попадают. Например, образ театрального режиссера Константина Станиславского на Бауманской улице продержался пять лет, теперь же на его месте — голая стена. Местные жители назвали происходящее "вандализмом".

Кроме того, закрасили и "Сюрреалистический пейзаж" на улице Гиляровского, этой работе было семь лет.

"Я считаю, что это ужасно, потому что работы представляли большую художественную ценность для города, они находились там не первый год, они стали объектами негласной навигации в городе, люди по ним ориентировались, они попали на очень многие фото о современной Москве, они были частью в том числе культурной части города и туристической части города", — выразил свое недовольство известный художник граффити Покрас Лампас.

С автором согласились и эксперты.

"Горожане вправе сами решать, что им нравится и что не нравится, безусловно важно, как это регулируется юридически, но важнее, как мы с вами к этому относимся как горожане. Поэтому должен быть экспертный совет, где специалисты дают оценку качества этих работ, и после оценки они должны выноситься на такие платформы, как "Активный гражданин". Где мы можем голосовать, выбирать и решать, что на нравится, как мы видим это место. Но, безусловно, стрит-арт в нашем городе должен быть", — подчеркнул урбанист Сергей Георгиевский.

Руководитель столичного департамента средств массовой информации и рекламы Эдуард Королев пояснил, что не несущие в себе рекламного подтекста граффити могут быть согласованы при наличии всех необходимых документов.

"Необходимо лицо, которое несет ответственность за содержание этого объекта, а также согласование с главным содержателем здания, на котором этот объект размещается", — добавил Королев.

Не исключено, что после согласования граффити Станиславского вновь появится на Бауманской улице. Но произойдет это только после того, как в здании завершат капитальный ремонт.