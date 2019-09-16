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Собянин рассказал о создании единой электронной базы детских прививок 

Наш Теплый стан + ещё 6 1 час назад
В столице создали электронную базу детских прививок
Фото: Наш Теплый стан
Главным преимуществом электронной системы учета является то, что информация о прививках не потеряется и ее не придется восстанавливать, если родители решат прикрепить ребенка к новой поликлинике. Кроме того, благодаря электронной системе врачи могут более точно планировать прививочные кампании.
«Недавно мы провели оцифровку (перевели в электронный вид) прививочных карт московских детей — более 1,9 млн штук. Теперь врачи смогут в режиме онлайн узнать, были сделаны прививки конкретному ребенку, или нет», — написал на своем персональном сайте Мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам Сергея Собянина, теперь родители будут получать SMS-напоминания о том, что пора сделать прививку ребенку в поликлинике. Доступ к электронной карте прививок детей планируется открыть до конца года. При этом родители смогут получать полную и достоверную информацию о прививках и препаратах.
«Когда на прием придет непривитый ребенок, электронная система напомнит врачу, что он должен предложить родителям сделать вакцинацию», — написал Мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, в 2020 году столичные власти увеличат объем закупки вакцин от вируса папилломы человека, коклюша и менингококковой инфекции более чем в два раза.
«Увеличим закупку вакцин против менингококковой инфекции — опасного инфекционного заболевания, которое передается воздушно-капельным путем, поражает центральную нервную систему, суставы. Наиболее подвержены заболеванию дети с года до 6 лет», — добавил глава столицы.
Также Сергей Собянин рассказал, что вакцинация против вируса папилломы человека проводится в Москве для девочек в возрасте 12-13 лет с 2009 года. Такие меры призваны предотвратить одно из самых распространенных онкологических заболеваний — рака шейки матки.
Для снижения заболеваемости коклюшем, в Региональный календарь профилактических прививок планируется ввести вторую ревакцинацию детей в возрасте 6-7 лет. Для этих целей будет закуплена не имеющая побочных эффектов вакцина.
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Новости Москвы , Другое , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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