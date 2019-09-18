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В Зеленограде благоустроили Парк Победы 

Москва меняется + ещё 7 8 часов назад
В Зеленограде благоустроили Парк Победы
Фото: ©️ Москва меняется
Работы по комплексному благоустройству и озеленению территории завершили в Парке Победы в Зеленограде — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Общая площадь благоустройства составила свыше 35 гектаров. Центральный элемент территории — Большой городской пруд, с одной стороны которого расположился Парк Победы, а с другой Дендропарк. Немного западнее располагается Малый городской пруд, вместе они фактически образуют единый водоем площадью около 12 гектар. Главной достопримечательностью парка стал многоступенчатый фонтан «Каскад». В парке также появилось освещение, игровые площадки, лодочная станция, веревочный парк и многое другое.
Уже сегодня парк открыт для всех желающих.
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Новости Москвы , Петр Бирюков
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