В Зеленограде благоустроили Парк Победы

Работы по комплексному благоустройству и озеленению территории завершили в Парке Победы в Зеленограде — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Общая площадь благоустройства составила свыше 35 гектаров. Центральный элемент территории — Большой городской пруд, с одной стороны которого расположился Парк Победы, а с другой Дендропарк. Немного западнее располагается Малый городской пруд, вместе они фактически образуют единый водоем площадью около 12 гектар. Главной достопримечательностью парка стал многоступенчатый фонтан «Каскад». В парке также появилось освещение, игровые площадки, лодочная станция, веревочный парк и многое другое.

Уже сегодня парк открыт для всех желающих.