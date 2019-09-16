Работу медицинских павильонов в парках продлили

Павильоны для медицинского обследования "Здоровая Москва" в столичных парках, которые планировалось закрыть после 15 сентября, будут работать до октября. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник в Twitter.
"Павильоны "Здоровая Москва" будут работать до начала октября: не все желающие успели пройти бесплатную диспансеризацию в парках. С собой нужно взять паспорт или права. Обследование займет не больше часа, а результаты анализов придут на вашу электронку", — написал Собянин.
Проект "Здоровая Москва" стартовал летом 2019 года. В его рамках в парках города разместили 46 павильонов, где можно пройти диспансеризацию или заняться спортом. Площадок для занятий в столице 13: на площади Юности в Зеленограде, в Лианозовском парке, парке "Ангарские пруды", сквере "Отрадное", парке "Северное Тушино", ландшафтном парке "Митино", Гончаровском парке, сквере имени Федора Полетаева, парке "Печатники", парке "Садовники", парке "Надежда", парке Олимпийской деревни, зоне отдыха "Мещерское".