Международный фестиваль балета пройдёт в Москве

Международный фестиваль балета пройдёт в столице, сообщает сайт «Москва 24». В его рамках ведущие партии в спектаклях театра «Кремлёвский балет» исполнят мировые звёзды.

Например, 20 сентября можно будет увидеть «Баядерку» с участием Мартины Ардуино и Марко Агостино (Театр «Ла Скала»), а 21 сентября — «Дон Кихота» с Янелой Пиньерой и Луисом Валле (Национальный балет Кубы).

22 сентября в «Щелкунчике» примут участие Лаурретта Саммерскалес и Йона Акоста (Баварский государственный балет).

24 сентября в «Жизели» на сцену выйдут Полина Семионова (Берлинский государственный балет) и Даниэль Камарго (Национальный балет Нидерландов).

В «Лебедином озере» 25 сентября будут задействованы Наташа Маир (Венский государственный балет) и Исаак Эрнандес (Английский Национальный балет).