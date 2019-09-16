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Международный фестиваль балета пройдёт в Москве 

RT на русском + ещё 1 3 часа назад
Международный фестиваль балета пройдёт в Москве
Фото: РИА Новости
Международный фестиваль балета пройдёт в столице, сообщает сайт «Москва 24». В его рамках ведущие партии в спектаклях театра «Кремлёвский балет» исполнят мировые звёзды.
Например, 20 сентября можно будет увидеть «Баядерку» с участием Мартины Ардуино и Марко Агостино (Театр «Ла Скала»), а 21 сентября — «Дон Кихота» с Янелой Пиньерой и Луисом Валле (Национальный балет Кубы).
22 сентября в «Щелкунчике» примут участие Лаурретта Саммерскалес и Йона Акоста (Баварский государственный балет).
24 сентября в «Жизели» на сцену выйдут Полина Семионова (Берлинский государственный балет) и Даниэль Камарго (Национальный балет Нидерландов).
В «Лебедином озере» 25 сентября будут задействованы Наташа Маир (Венский государственный балет) и Исаак Эрнандес (Английский Национальный балет).
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва объявил программу на сезон.
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Новости Москвы , Владимир Василев , Полина Семионова , Наталия Касаткина , Дни.Ру
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