В Строгине за лето благоустроили 20 дворов

В префектуре Северо-Западного административного округа столицы сообщили, что минувшим летом в районе Строгино благоустроили 20 дворов, передает Агентство "Москва".

"В ходе работ были отремонтированы проезжая часть и пешеходные дорожки, тротуары, приведены в порядок газоны", — отметили в префектуре.

Там добавили, что также были установлены новые скамейки и урны, а на детских площадках уложили безопасные покрытия.

Ранее сообщалось, что в павильоне № 75 на ВДНХ с 3 по 5 октября в рамках городской программы "Мой район" пройдет первая выставка-презентация "Город: детали". Она расположится на 15 тысячах квадратных метров: там, в частности, покажут урны, анализирующие собственную заполненность, скамейки, способные заряжать телефоны, и остановки, подсказывающие оптимальный маршрут. При этом пространство павильона будет обыграно как нескольких городских районов с фуд-маркетом, киносеансами и музыкой.