Москва стала лидером по качеству образования в школах

Москва вошла в число лидеров по качеству образования в школах

В опубликованном рейтинге о качестве школьного образования Москва вошла в число лидеров. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные школы заработали пятое место среди других 345 городов мира.

Он отметил, что важной частью образования считается развитие человечечского капитала будущих выпускников. Мэр также добавил, что в столице продолжают развиваться предпрофильное образование и стандарт старшей школы.

Ранее сообщалось, что стало известно число первоклассников в российских школах в 2019 году.