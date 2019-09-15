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Осенний велофестиваль в Москве собрал около 30 тысяч участников 

РИА Новости + ещё 16 6 часов назад
Осенний велофестиваль в столице собрал 30 тыс. участников
Фото: РИА Новости
Московский осенний велофестиваль собрал около 30 тысяч участников, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Городской велосипедный праздник стартовал в Москве в Лужниках в воскресенье. Его маршрут прошел по улице Лужники, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Саввинской набережным, Садовому кольцу, улице Красная Пресня и улице 1905 года.
"Около 30 тысяч москвичей и гостей города приняли участие в третьем в этом году Московском велофестивале. На личных и прокатных велосипедах горожане проехали 24 километра по центру столицы", — говорится в сообщении.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в этом году велофестиваль проводится уже в третий раз.
"Спасибо, что рассказываете друзьям, что такие события проходят в Москве. Мы также прислушиваемся к мнению участников и стараемся исправлять недочёты, которые были допущены в прошлые разы — хотим, чтобы на Московский велофестиваль ориентировались другие города и страны", — сказал он.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов
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