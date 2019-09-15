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МЧС предупредило об усилении ветра в Москве 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Фото: РИА Новости
Главное управление МЧС по Москве предупредило, что в Москве вечером 15 сентября и в течение 16 сентября ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с. Об этом сообщается на сайте главка.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 19 часов 15 сентября и сохранением в течение суток 16 сентября местами по городу Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 13-18 м/с», — заявили в ведомстве.
В МЧС рекомендуют не парковать автомобили рядом с деревьями и слабо укреплёнными конструкциями.
Также в ведомстве посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН дал рекомендации россиянам в связи с ожидающейся резкой переменой погоды.
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Новости Москвы , Катастрофы , Погода , Новости регионов , Юрий Конев , МЧС , Росгидромет
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