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Московский «офисный планктон» обленился 

Lenta.ru 1 час назад
Московский «офисный планктон» обленился
Фото: РИА Новости
Расположение столичных бизнес-центров относительно станций метро прямо влияет на ставку аренды помещений в них. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Cushman & Wakefield (материалы есть в распоряжении редакции).
Каждые «лишние» пять минут в пути до метро снижают арендную ставку БЦ в среднем на 24 процента. Объекты, расположенные далее 15 минут пешком от метро, арендаторы рассматривают только при наличии бесплатного трансфера. При этом, подчеркивают в компании, собственникам таких объектов все равно стоить быть готовыми к серьезным дисконтам.
«В целом для Москвы мы рассматриваем 15 минут [от офисного центра до ближайшей станции метро] как предел пешей доступности, однако в Центральном деловом районе критичным является рубеж в пять минут, а в пределах ТТК — десять минут», — отмечает аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Полина Афанасьева.
Как подсчитали в компании, в случае, если бизнес-центр расположен на расстоянии более пяти минут от метро, размер арендной ставки падает на 12 процентов, после десятой минуты ставка падает уже на 28 процентов.
По статистике Cushman & Wakefield, единственным исключением из этого правила в Москве остается ММДЦ «Москва-Сити», где ставки аренды слабо коррелируют с расстоянием конкретной башни от ближайшей станции метро. «Пример "Сити" иллюстрирует, что для подобных бизнес-районов доступность от метро не является ключевым ценообразующим фактором», — говорится в материалах компании.
Весной 2019-го аналитики компании JLL сообщали о рекордном падении предложения офисных площадей в Москве. По их данным, к апрелю доля пустующих площадей в БЦ снизилась до десяти процентов — это минимальный с 2008 года уровень.
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