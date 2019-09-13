Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пробки на дорогах Москвы оцениваются в шесть баллов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Пробки на дорогах оцениваются в шесть баллов
Фото: РИА Новости
Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский, Ховрино, Левобережный), на северо-западе (в районе Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районах Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан, Ясенево), на юге (в районе Чертаново Южное), на юго-востоке (в районах Капотня, Выхино-Жулебино), на востоке (в районе Восточное Измайлово). На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на северо-западе (в районах Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районах Крылатское, Кунцево), на юге (в районах Чертаново Южное, Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районах Капотня, Выхино-Жулебино), на востоке (в районе Гольяново), на северо-востоке (в районе Северное Медведково).
Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Международном, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Звенигородском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Минском, Можайском, Аминьевском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Бесединском, Володарском, Новорязанском, Рязанском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Волковском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Кутузовском, Мичуринском, Ленинском, Октябрьском, Рязанском проспектах, на проспекте Маршала Жукова, проспекте Андропова, проспекте Вернадского, проспекте Мира, на ул. Липецкая, Профсоюзная, Люблинская.
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено от Рижского до Савеловского вокзалов, в районах Беговой, Пресненский, Дорогомилово, Хамовники, Донской, Даниловский, Нижегородский и Лефортово. Затруднения в движении также отмечаются на Садовом кольце.
В центре Москвы основные затруднения в движении зафиксированы на Большом и Малом Каменных, Комиссариатском, Малом и Большом Москворецких мостах, на Кремлевской, Москворецкой, Серебрянической, Котельнической, Шлюзовой, Софийской, Кадашевской набережных, на ул. Балчуг, Болотная, Варварка, Ильинка, Солянка, Покровка, Сретенка, Большая Лубянка, Тверская, Большая Никитская, Знаменка, Поварская, Остоженка, Пречистенка, на Новой площади, а также в Театральном, Лубянском, Якиманском и Китайгородском проездах.
Согласно данным сервиса загруженность столичных дорог в 20:00 снизится до четырех баллов, а в 21:00 — до трех.
Молебен в школе отменили из-за недовольства родителей
Агентство «Москва»: последние новости
МЖД: Два ночных поезда Москва - Москва по маршруту через Тулу и Калугу запустят с 1 ноября МЖД: Два ночных поезда Москва - Москва по маршруту через Тулу и Калугу запустят с 1 ноября Клоуны пройдут парадом по Бульварному кольцу 14 сентября Клоуны пройдут парадом по Бульварному кольцу 14 сентября Детский сад на 84 места с бассейном ввели в эксплуатацию в Кунцево Детский сад на 84 места с бассейном ввели в эксплуатацию в Кунцево
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь41
Объяснена утечка о деле шпиона Смоленкова
Объяснена утечка о деле шпиона Смоленкова1
Пожар в Петербурге: без света десятки домов
Пожар в Петербурге: без света десятки домов12
Зеленский назвал условие выборов в Донбассе
Зеленский назвал условие выборов в Донбассе268
Названы условия для саммита «нормандской четверки»
Названы условия для саммита «нормандской четверки»62
Видео
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
01:27
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
В мире Украина
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
01:17
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
Политика В мире
За что Путин выпил двадцать лет спустя
01:56
За что Путин выпил двадцать лет спустя
Политика Статьи
Стал известен новый ведущий «Пусть говорят»
00:35
Стал известен новый ведущий «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
00:17
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
В мире Статьи
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
00:38
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
В мире
Житель Чехова нашёл в батоне губку для мытья посуды
00:27
Житель Чехова нашёл в батоне губку для мытья посуды
Общество Другое
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
01:12
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
Шоу-бизнес
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение