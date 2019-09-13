Пробки на дорогах оцениваются в шесть баллов

Пробки на дорогах Москвы оцениваются в шесть баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский, Ховрино, Левобережный), на северо-западе (в районе Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районах Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан, Ясенево), на юге (в районе Чертаново Южное), на юго-востоке (в районах Капотня, Выхино-Жулебино), на востоке (в районе Восточное Измайлово). На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на северо-западе (в районах Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районах Крылатское, Кунцево), на юге (в районах Чертаново Южное, Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районах Капотня, Выхино-Жулебино), на востоке (в районе Гольяново), на северо-востоке (в районе Северное Медведково).

Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Международном, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Звенигородском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Минском, Можайском, Аминьевском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Бесединском, Володарском, Новорязанском, Рязанском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Волковском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Кутузовском, Мичуринском, Ленинском, Октябрьском, Рязанском проспектах, на проспекте Маршала Жукова, проспекте Андропова, проспекте Вернадского, проспекте Мира, на ул. Липецкая, Профсоюзная, Люблинская.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено от Рижского до Савеловского вокзалов, в районах Беговой, Пресненский, Дорогомилово, Хамовники, Донской, Даниловский, Нижегородский и Лефортово. Затруднения в движении также отмечаются на Садовом кольце.

В центре Москвы основные затруднения в движении зафиксированы на Большом и Малом Каменных, Комиссариатском, Малом и Большом Москворецких мостах, на Кремлевской, Москворецкой, Серебрянической, Котельнической, Шлюзовой, Софийской, Кадашевской набережных, на ул. Балчуг, Болотная, Варварка, Ильинка, Солянка, Покровка, Сретенка, Большая Лубянка, Тверская, Большая Никитская, Знаменка, Поварская, Остоженка, Пречистенка, на Новой площади, а также в Театральном, Лубянском, Якиманском и Китайгородском проездах.

Согласно данным сервиса загруженность столичных дорог в 20:00 снизится до четырех баллов, а в 21:00 — до трех.