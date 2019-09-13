Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать 

Москва24 59 минут назад
Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать
Фото: Москва24
В эти выходные в столице пройдет несколько крупных мероприятий, ожидается целых два велозаезда, а также парад городской техники и студенчества. В связи с этим на дорогах будут действовать ограничения. Рассказываем, что перекроют и как объехать.
Ограничения в связи с парадом городской техники Уже начиная с 21:00 пятницы, 13 сентября, полностью перекроют несколько дорожных участков:
• до 15:00 14 сентября — участок проспекта Академика Сахарова — от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара; • до 23:59 14 сентября — участок дублера Садового кольца — от 2-го Коптельского переулка до проспекта Мира; • до 20:00 15 сентября — улицу Маши Порываевой, а также участок проспекта Академика Сахарова — от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка.
Также 14 сентября в связи с парадом будут перекрыты:
• с 09:00 до 15:00 — Садовое кольцо; • с 05:00 до 15:00 — участок Каланчевской улицы — от Садовой-Спасской улицы до Орликова переулка; • с 00:01 до 09:00 — участок Мясницкой улицы — от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара.
Парад московского студенчества 14 сентября около 30 тысяч студентов из 50 вузов примут участие в параде московского студенчества на Воробьевых горах. Парад может получиться самым массовым за всю историю. В этот день с 05:00 до 23:59 будут перекрыты участок улицы Косыгина — от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, а также Университетская площадь. Помимо этого, нельзя будет проехать по улице Лебедева и Менделеевской.
Всемирный фестиваль циркового искусства 14 и 15 сентября в городе пройдет фестиваль циркового искусства, на улицах будут показаны уникальные трюки и голографическое шоу, участники Московского цирка Никулина попробуют установить новые рекорды.
В связи с этим 14 сентября с 15:00 до 18:00 будет полностью перекрыт Цветной бульвар от Садового кольца до Трубной площади.
Осенний велофестиваль Очередной велофестиваль пройдет в столице 15 сентября. Однако улицу Лужники и аллею Славы уже полностью перекроют 14 сентября в 20:00. Движение возобновится 16 сентября в 08:00.
В день мероприятия 15 сентября с 11:30 утра будут перекрыты набережные: Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Устьинская, Краснопресненская, Саввинская, Смоленская, Новодевичья и Ростовская. Также нужно будет объезжать следующие улицы: Садовую, Баррикадную, 1905-го года, Красную Пресню, Земляной Вал и площадь Краснопресненская Застава. Движение будет восстанавливаться по мере продвижения колонны велосипедистов.
Благотворительный заезд Еще один велозаезд под названием "ТеатРалли" пройдет 14 сентября с 10:00 до 13:00. В связи с этим перекроют улицы Петровку и Каретный Ряд, разворот на Тургеневской площади, а также Петровский, Рождественский, Сретенский и Страстной бульвары.
Все участники заезда будут одеты в карнавальные костюмы, костюмы героев сказок и мюзиклов. Мероприятие пройдет для того, чтобы привлечь внимание к проблемам работников культуры старшего поколения, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Молебен в школе отменили из-за недовольства родителей
Москва24: последние новости
Два ночных поезда из Москвы в Москву запустят с 1 ноября Два ночных поезда из Москвы в Москву запустят с 1 ноября Москва онлайн покажет шествие Андрея Бартенева на Фестивале циркового искусства Москва онлайн покажет шествие Андрея Бартенева на Фестивале циркового искусства Москву номинировали на туристическую премию World Travel Awards Москву номинировали на туристическую премию World Travel Awards
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский назвал условие выборов в Донбассе
Зеленский назвал условие выборов в Донбассе133
Названы условия для саммита «нормандской четверки»
Названы условия для саммита «нормандской четверки»60
Детям показали «Ревизор» с изнасилованием
Детям показали «Ревизор» с изнасилованием2
Реальный метод. Украине предложили войти в состав РФ
Реальный метод. Украине предложили войти в состав РФ521
Тело россиянки нашли в турецком отеле
Тело россиянки нашли в турецком отеле13
Видео
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
01:17
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
Политика В мире
За что Путин выпил двадцать лет спустя
01:56
За что Путин выпил двадцать лет спустя
Политика Статьи
Стал известен новый ведущий «Пусть говорят»
00:35
Стал известен новый ведущий «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
00:17
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
В мире Статьи
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
00:38
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
В мире
Житель Чехова нашёл в батоне губку для мытья посуды
00:27
Житель Чехова нашёл в батоне губку для мытья посуды
Общество Другое
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
01:12
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
Шоу-бизнес
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей
01:39
Дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение