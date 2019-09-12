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Актер Сергей Дорогов: Метро — лучший вид транспорта в Москве, если нет личного вертолета 

Вечерняя Москва 1 час назад
Актер Дорогов высказался о столичном метро
Фото: ruspekh.ru
12 сентября актер Сергей Дорогов празднует день рождения. В портмоне у Сергея Ивановича всегда лежит карта «Тройка», потому что метро для него — самый удобный вид транспорта. А много лет назад оно еще и показало ему путь к любимой профессии.
— Сергей Иванович, вы переехали в Москву из Казахстана в 1981 году. Быстро научились ориентироваться в подземке?
— Тогда в ней было невозможно запутаться — еще не было всех этих дополнительных колец. Вообще, метро было маленькое по сравнению с сегодняшним. Я по приезде в Москву устроился в замечательную контору под названием Мосфундаментстрой-4 Стройуправления № 185. Стал копровщиком — забивал сваи для фундамента. Поселился в общежитии на улице Елецкой. Сейчас рядом с ней станция метро «Домодедовская», а тогда приходилось минут 20 добираться на автобусе от «Каширской».
— Дорога получалась долгая…
— А я не стремился ее сокращать. Я так изучал город. Нас постоянно перебрасывали с объекта на объект, и я часто нарочно выходил из метро на какой-нибудь случайной станции и искал дорогу до следующей. Например, забивали сваи на «Речном вокзале», а по пути в общежитие я вышел на «Войковской», погулял по району, добрался пешком до «Сокола». Однажды вышел на «Автозаводской» и увидел объявление о наборе актеров в народный театр при Дворце культуры ЗИЛ. Там я играл два года.
— Но теперь-то вы, наверное, живете ближе к центру?
— В двух шагах от станции «Марьина Роща». Поэтому на метро езжу постоянно. Это лучший вид транспорта в сегодняшней Москве, конечно, если нет личного вертолета. Единственное, что плохо — до сих пор не сделали перехода с «Достоевской» на Кольцевую линию. Я езжу на «Мосфильм» через «Киевскую» и мог бы добираться всего с одной пересадкой.
— Как вы коротаете время в пути?
— Читаю газеты. Где еще это делать? Дома надо читать книги, смотреть телевизор. А газету как раз можно просматривать в вагоне, выборочно, по заголовкам.
— Значит, и «Москву вечернюю» читаете тоже?
— Недавно подобрал номер, который кто-то оставил на сиденье. Прочел от корки до корки. Правда, кроссворд был уже разгадан.
— Попутчики вас узнают?
— Я стараюсь не привлекать внимания. Но все равно иногда узнают, делают со мной селфи. Некоторые подходят и говорят: «Я смотрю вашу передачу, спасибо вам большое». Как правило, на это решаются женщины моего возраста, причем перед самым выходом из вагона. А бывает, просто встречаешься со взглядом человека, он улыбается, и ты понимаешь, что он тебя узнал. И сразу настроение повышается.

СПРАВКА

Сергей Дорогов родился 12 сентября 1959 года. Окончил Воронежский государственный институт искусств. Снимался в комедийном шоу «6 кадров», в сериалах «Папины дочки», «Воронины».
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Комментарии1
Новости Москвы , Общество , Сергей Дорогов , Завод имени И.А. Лихачева
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