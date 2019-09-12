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День работников леса отметят в парке «Москворецкий» 

Москва меняется + ещё 2 6 часов назад
День работников леса отметят в парке «Москворецкий»
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
В парке «Москворецкий» 15 сентября отметят День работников леса — передает портал мэра и правительства Москвы.
Мосприрода организует для гостей экологическую площадку — там пройдут тематические викторины «Лес — многоэтажный дом» и «Лесные обитатели», где участников познакомят с образом жизни диких животных и законами природы. Также посетители смогут посетить мастер-класс «Лесной амулет», где всех желающих научат делать украшения из природных материалов.
Кроме того, гостям вручат памятные подарки от Мосприроды, расскажут о правилах поведения на особо охраняемых природных территориях и предложат поучаствовать в спортивном конкурсе «Всех быстрее». Праздничные мероприятия продлятся с 12:00 до 13:00. Доступ ко всем активностям будет свободным.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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