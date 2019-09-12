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Путин назначил нового главу московского управления наркоконтроля 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Путин сменил главу московского управления наркоконтроля
Фото: mvd.ru
Президент Владимир Путин принял решение о назначении нового руководителя управления по контрою за оборотом наркотиков столичной полиции.
Эту должность займёт генерал Андрей Янишевский, сообщается на сайте московского ГУ МВД.
Новый руководитель имеет три ордена Мужества, медали «За отличие в охране общественного порядка» и «За отвагу». Кроме того, ему присвоено звание Заслуженного сотрудника органов внутренних дел.
Ранее News.ru писал, что Путин уволил начальника управления Юрия Девяткина после дела журналиста Ивана Голунова.
Корреспондента отдела расследований сетевого издания «Медуза» Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. В полиции заявили, что при досмотре журналиста и у него дома найдены свёртки с наркотическим веществом, а также весы. Из-за шаткости доказательной базы произошедшее вызвало широкий общественный резонанс: большинство российских СМИ выступило в поддержку репортёра. 11 июня МВД по результатам проведённой проверки приняло решение прекратить уголовное производство.
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Комментарии
Новости Москвы , Иван Голунов , Андрей Янишевский , Владимир Путин , Юрий Девяткин , ФСКН , МВД
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