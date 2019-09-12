Путин сменил главу московского управления наркоконтроля

Путин назначил нового главу московского управления наркоконтроля

Президент Владимир Путин принял решение о назначении нового руководителя управления по контрою за оборотом наркотиков столичной полиции.

Эту должность займёт генерал Андрей Янишевский , сообщается на сайте московского ГУ МВД.

Новый руководитель имеет три ордена Мужества, медали «За отличие в охране общественного порядка» и «За отвагу». Кроме того, ему присвоено звание Заслуженного сотрудника органов внутренних дел.