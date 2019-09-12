Более 270 тысяч москвичей прошли вакцинацию

В столице с начала прививочной кампании вакцинировали около 270 тысяч горожан, говорится на сайте Роспотребнадзора

"Оптимальное время для вакцинации — сентябрь-октябрь. За первую неделю прививочной кампании в городе за счет всех источников финансирования вакцинировано около 270 тысяч москвичей, в том числе детей — более 36 тысяч человек на мобильных прививочных пунктах", — указывается в сообщении.

Сезонная вакцинация против гриппа началась в Москве в начале сентября. Теперь москвичи могут сделать прививку в любое удобное время и в любом удобном месте. Пункты вакцинации заработали в поликлиниках, метро, МЦК, центрах "Мои документы", павильонах "Здоровая Москва" в парках и даже один пункт на железнодорожной станции. Процедура не займет больше 15 минут, платить за нее тоже не придется.

В 2019 году впервые стали использовать принципиально новый препарат. Он защищает от четырех вирусов гриппа. Четырехвалентная вакцина более эффективна и безопасна. В первую очередь ее получают работники медицинских, образовательных организаций, студенты вузов, люди с хроническими заболеваниями, призывники, беременные женщины, дети и пенсионеры. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что если не удается привиться четырехвалентной вакциной, нужно использовать трехвалентную.

В столичном департаменте здравоохранения предупредили, что ОРВИ и грипп могут стать причиной развития серьезных заболеваний. Чаще всего осложнения встречаются со стороны органов дыхания (бронхиты). Осложнения могут также привести к нарушению работы организма, проблемам с сердечно-сосудистой и нервной системам.