В парке «Дубки» появятся новые волейбольные площадки

В парке «Дубки» в СЗАО появятся новые волейбольные площадки

В парке "Дубки", расположенном в Северном административном округе столицы, вскоре появятся комфортные зоны для любителей командных видов спорта.

К возводимой на его территории современной ледовой арене, способной принимать соревнования высокого уровня, и столам для пинг-понга добавят новые волейбольные площадки.

Специалисты Департамента капитального ремонта Москвы уже подготовили основание и уложили специальное прорезиненное покрытие.

На очереди — установка стоек для сетки и строительство ограждения, которое не позволит мячам покидать пределы площадок во время игры.

"Новые волейбольные площадки обустраивают в западной части парка, на месте старой хоккейной коробки, которую перенесли в северную часть, — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы. — Разместить ледовое поле в другом месте попросили местные жители. Оно станет частью второй спортивной зоны, в состав которой войдут еще площадки для воркаута и игры в пинг-понг".

Для отдыха игроков перед входом на игровые поля поставят лавочки, а рядом с площадками будет располагаться прокат спортивного инвентаря.

"Кроме того, помимо устройства новой, в парке реконструируют две существующие площадки для воркаута. На них установят не только стандартное оборудование, но и тренажерные комплексы, которыми смогут воспользоваться люди с ограниченными физическими возможностями. Одна из трех площадок воркаут уже полностью готова, вторая сейчас в работе, к устройству третьей приступят в ближайшее время", — добавили в пресс-службе ведомства.

Изменения в облике парка не остались без внимания экспертного сообщества.