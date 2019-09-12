В парке «Дубки» появятся новые волейбольные площадки

В парке "Дубки", расположенном в Северном административном округе столицы, вскоре появятся комфортные зоны для любителей командных видов спорта.
К возводимой на его территории современной ледовой арене, способной принимать соревнования высокого уровня, и столам для пинг-понга добавят новые волейбольные площадки.
Специалисты Департамента капитального ремонта Москвы уже подготовили основание и уложили специальное прорезиненное покрытие.
На очереди — установка стоек для сетки и строительство ограждения, которое не позволит мячам покидать пределы площадок во время игры.
"Новые волейбольные площадки обустраивают в западной части парка, на месте старой хоккейной коробки, которую перенесли в северную часть, — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы. — Разместить ледовое поле в другом месте попросили местные жители. Оно станет частью второй спортивной зоны, в состав которой войдут еще площадки для воркаута и игры в пинг-понг".
Для отдыха игроков перед входом на игровые поля поставят лавочки, а рядом с площадками будет располагаться прокат спортивного инвентаря.
"Кроме того, помимо устройства новой, в парке реконструируют две существующие площадки для воркаута. На них установят не только стандартное оборудование, но и тренажерные комплексы, которыми смогут воспользоваться люди с ограниченными физическими возможностями. Одна из трех площадок воркаут уже полностью готова, вторая сейчас в работе, к устройству третьей приступят в ближайшее время", — добавили в пресс-службе ведомства.
Изменения в облике парка не остались без внимания экспертного сообщества.
"Развитие общедоступной спортивной инфраструктуры сегодня является одним из важных направлений формирования городских пространств столицы, — отметил старший научный сотрудник Федерального научного центра физической культуры и спорта Анатолий Новиков. — Наблюдаемая тенденция превращения парков в современное место притяжения не только для отдыха, но и для активных занятий спортом, несомненно, в перспективе должна позитивно сказаться на жизни москвичей. Появляющиеся хоккейные, волейбольные, мини-футбольные арены, как в парке "Дубки" или, к примеру, парке "Филатов луг", площадки для кардио и силовых упражнений— все это способствует укреплению общественных взаимосвязей и одновременно — улучшению здоровья населения и его культурному досугу".