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Парад студенчества пройдёт 14 сентября в Москве 

RT на русском 1 час назад
Парад студенчества пройдёт в столице
Фото: mos.ru
Парад студенчества состоится 14 сентября в столице, сообщает сайт «Москва 24».
Начало шествия — на Университетском проспекте. Завершится оно на смотровой площадке Воробьёвых гор.
Как ожидается, участниками парада станут 30 тыс. студентов из 50 вузов. Они будут собираться к 13:00. В 14:00 заработают телестудии. Шествие стартует в 15:00.
В концерте «Зачётная Москва» примут участие группа «Интонация» (In2Nation), T-Killah, Alekseev, Егор Крид и другие исполнители, передаёт портал мэра и правительства.
В июне сообщалось о праздничной программе в честь Дня молодёжи.
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