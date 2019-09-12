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«Единый» билет в честь 100-летия Калашникова запустили в Московском метро 

Вечерняя Москва + ещё 7 47 минут назад
«Единый» в честь 100-летия Калашникова запустили в метро
Фото: Управа района Теплый Стан
С 11 сентября в Московском метрополитене началась продажа билетов «Единый», посвященные столетию со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия, доктора технических наук, Героя России, генерал-лейтенанта Михаила Калашникова.
Постоянный представитель Главы Удмурдской Республики при президенте Российской Федерации Михаил Хомич и заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова на станции метро «Выставочная» представили новый билет.
— В год столетия великого конструктора Михаила Калашникова хочу поблагодарить управление Московского метрополитена за то, что к юбилею выпущены уникальные билеты в его честь. Он сделал очень много не только для обороны, но и в целом для развития инженерно-конструкторского дела в России.
Представитель Главы Удмуртии выразил надежду, что, благодаря билетам с новым дизайном, огромное количество москвичей и гостей столицы заинтересуются этим замечательным человеком, узнают больше о его жизни и его вкладе в укрепление страны.
— Калашников родился на Алтае, но большую часть жизни он провел в Удмуртии, где совершил множество изобретений, получил десятки патентов, которые продвинули вперед промышленность России, — сказал Хомич. — Приглашаем москвичей в гости в Удмуртию.
Полномочный представитель рассказал собравшимся, что в Удмуртии работает музей изобретателя Калашникова, в котором можно ознакомиться с историей жизненного пути легендарного конструктора, посмотреть на его личные вещи, разработки и письма.
— Московский метрополитен был рад поддержать эту замечательную акцию, — прокомментировала Юлия Темникова. — Эти билеты не только дают возможность проезда в метро, они являются сувенирами.
Проездной билет «Единый» позволяет совершать поездки на метро, монорельсе, автобусе, троллейбусе или трамвае. Ежемесячно в метро их покупают порядка 6 миллионов. Это один из самых популярных билетов метро, особенно для туристов, их часто сохраняют на память о посещении Москвы.
Особенно приятно, что теперь у многих гостей и жителей столицы останутся билеты — сувениры, отпечатанные в память о замечательном человеке и гениальном изобретателе — Михаиле Калашникове.

КСТАТИ

К празднованию 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова присоединились ключевые регионы России, а также представители науки, культуры, спорта и бизнеса.
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Комментарии
Новости Москвы , День России , Михаил Хомич , Юлия Темникова , Михаил Калашников
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