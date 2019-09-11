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В четырех парках Москвы пройдёт экологический забег 

Вестник района Гагаринский + ещё 2 55 минут назад
В четырех парках Москвы пройдёт экологический забег
Фото: Управа района Братеево города Москвы
В четырех столичных парках Департамента культуры 14 сентября пройдет экологический забег — плоггинг. Участникм пробегут трусцой 20 километров и по пути маршрута соберут мусор. Об этом сообщает официальный сайт Мэра Москвы.
Трасса пройдет по территориям парков «Кузьминки», «Борисовские пруды», 850-летия Москвы, а также музея-заповедника «Царицыно».
Ожидается, что это мероприятие станет самым продолжительным за всю историю существования данного вида активного отдыха в России. Раньше такие забеги проводили на меньшие дистанции. Перед стартом спортсменам выдадут прочные перчатки и мешки для мусора, а также порядковые номера.
Плоггинг позволяет сочетать физическую активность и заботу об экологии. Участники забега по пути собирают пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки, бумажные обертки, целлофановые пакеты и многое другое. Такие экозабеги появились в Швеции и стали очень популярны во всем мире. Их проводят на природных территориях в Англии, Франции, США и многих других странах.
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