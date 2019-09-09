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Собянин: Мосгордума станет более политически разноплановой, что пойдет ей на пользу 

ТАСС 1 час назад
Собянин прокомментировал выборы в Мосгордуму
Фото: ТАСС
Мосгордума по итогам выборов станет более разнообразной в политическом отношении, что скажется позитивно на ее работе. Такое мнение в понедельник высказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Помимо сильного отряда коммунистов в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту", — написал он в своем личном блоге.
По мнению градоначальника, прошедшие выборы стали самыми эмоциональными и "реально конкурентными за всю последнюю историю".
"Поздравляю всех избранных депутатов. Надеюсь на конструктивную работу на благо нашего любимого города и москвичей", — добавил Собянин в заключение.
Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 — самовыдвиженцы. Представлены кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Гражданской силы", "Яблока", "Коммунистов России", "Родины", "Зеленых" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.
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Комментарии7
Новости Москвы , Сергей Собянин , Партия "Яблоко" , Мосгордума , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР
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