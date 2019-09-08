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Специалисты вернут прежний облик гостинице «Пекин» 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Специалисты вернут прежний облик гостинице «Пекин»
Фото: Вечерняя Москва
Работы по реставрации гостиницы «Пекин» завершатся до конца октября. За это время на высоте больше 60 метров мастерам предстоит расчистить декоративные элементы от наслоений краски, устранить трещины и сколы на знаменитой башне гостиницы. Накануне выходных об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента культурного наследия.
Сейчас специалисты начали реставрировать декоративные панно и барельефы. Прежний облик будет возвращен и четырем историческим скульптурам. Фигуры защитника, рабочего, колхозницы и учительницы избавят от трещин и наслоений.
— Работы будут проводиться с максимальным сохранением всех подлинных элементов. И пройдут не в условиях мастерской, а непосредственно здесь — на территории гостиницы, — рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Он добавил, что в первую очередь реставраторы начали работу над пинаклями. Поверхность небольших башен, их на фасаде 12, очищают, чтобы найти трещины. Следующий этап — инъекции жидкого бетона.
— Сначала сверлятся отверстия, затем насосом раствор загоняется внутрь. Он заполняет пустоты и укрепляет конструкцию, — пояснил представитель реставрационной компании Игорь Арнаут.
По этому же принципу будут реставрировать скульптуры, которые находятся на самом верху. Кроме того, полностью заменят 272 балясины.
— Перед тем как установить новые балясины, будут штукатурить и покрывать краской, — уточнил Игорь Арнаут.
Здание гостиницы «Пекин» — объект культурного наследия регионального значения.

СПРАВКА

«Пекин» начали возводить в 1939 году по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. Здание — характерный образец сталинского ампира со всеми присущими этому направлению деталями: богатым лепным декором, высокими потолками, отделкой из ценных пород дерева и камня, росписями.
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Новости Москвы , Дмитрий Чечулин , Алексей Емельянов
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