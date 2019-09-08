Специалисты вернут прежний облик гостинице «Пекин»

Работы по реставрации гостиницы «Пекин» завершатся до конца октября. За это время на высоте больше 60 метров мастерам предстоит расчистить декоративные элементы от наслоений краски, устранить трещины и сколы на знаменитой башне гостиницы. Накануне выходных об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента культурного наследия.

Сейчас специалисты начали реставрировать декоративные панно и барельефы. Прежний облик будет возвращен и четырем историческим скульптурам. Фигуры защитника, рабочего, колхозницы и учительницы избавят от трещин и наслоений.

— Работы будут проводиться с максимальным сохранением всех подлинных элементов. И пройдут не в условиях мастерской, а непосредственно здесь — на территории гостиницы, — рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что в первую очередь реставраторы начали работу над пинаклями. Поверхность небольших башен, их на фасаде 12, очищают, чтобы найти трещины. Следующий этап — инъекции жидкого бетона.

— Сначала сверлятся отверстия, затем насосом раствор загоняется внутрь. Он заполняет пустоты и укрепляет конструкцию, — пояснил представитель реставрационной компании Игорь Арнаут.

По этому же принципу будут реставрировать скульптуры, которые находятся на самом верху. Кроме того, полностью заменят 272 балясины.

— Перед тем как установить новые балясины, будут штукатурить и покрывать краской, — уточнил Игорь Арнаут.

Здание гостиницы «Пекин» — объект культурного наследия регионального значения.

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