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Названы самые необычные находки в московском метро 

360tv.ru + ещё 5 2 часа назад
Названы самые необычные находки в столичном метро
Фото: ТАСС
Пассажиры московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) за два прошедших месяца оставили в подземке почти 1,9 тысячи различных предметов. Среди них есть кассовый аппарат и кахон — перуанская перкуссия в виде ящика.
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр Транспортного комплекса Москвы, чаще всего пассажиры оставляли в метро зонты, рюкзаки, детские коляски, чемоданы и сумки с вещами.
«Среди необычных находок, которые поступили на склад забытых вещей метрополитена, — кассовый аппарат, бутафорский меч, книги «Метро 2033», ноутбук и перуанский ударный музыкальный инструмент кахон», — приводит агентство текст сообщения.
Также среди забытых вещей встречаются скейтборды, самокаты и велосипеды.
Все забытые в метро вещи отправляют на склад на станции «Котельники». Там они хранятся полгода. С начала 2019 года на склад забытых вещей передали уже более семи тысяч предметов.
Почти половину находок уже вернули хозяевам. Владельцы кахона и ноутбука пока не нашлись.
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Новости Москвы , РИА Новости
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