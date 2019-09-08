Названы самые необычные находки в столичном метро

Названы самые необычные находки в московском метро

Пассажиры московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) за два прошедших месяца оставили в подземке почти 1,9 тысячи различных предметов. Среди них есть кассовый аппарат и кахон — перуанская перкуссия в виде ящика.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр Транспортного комплекса Москвы , чаще всего пассажиры оставляли в метро зонты, рюкзаки, детские коляски, чемоданы и сумки с вещами.

«Среди необычных находок, которые поступили на склад забытых вещей метрополитена, — кассовый аппарат, бутафорский меч, книги «Метро 2033», ноутбук и перуанский ударный музыкальный инструмент кахон», — приводит агентство текст сообщения.

Также среди забытых вещей встречаются скейтборды, самокаты и велосипеды.

Все забытые в метро вещи отправляют на склад на станции «Котельники». Там они хранятся полгода. С начала 2019 года на склад забытых вещей передали уже более семи тысяч предметов.

Почти половину находок уже вернули хозяевам. Владельцы кахона и ноутбука пока не нашлись.