Более тысячи указателей обновили в столичном метро

Более тысячи указателей обновили на станциях столичного метро

Об этом сообщили в информационном центре столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Данные работы проводятся в преддверии запуска Московских центральных диаметров (МЦД). Всего к этому сроку планируется заменить более 60 тысяч элементов навигации, среди которых схемы подземки на станциях и в поездах.

— При обновлении навигации мы учли замечания пассажиров и увеличили шрифт навигации более чем на 16 процентов, — рассказал первый заместитель начальника столичного метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Кроме того, в связи с появлением новых переходов между станциями установят еще более 300 лайтбоксов. Также будет обновлено аудиоинформирование в поездах.

По данным ОАО «РЖД», запуск первых диаметров планируется на ноябрь 2019 года. Они объединят 132 километра пути и 66 станций. Из них на 27 можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.