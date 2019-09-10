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Более тысячи указателей обновили на станциях столичного метро 

Вечерняя Москва + ещё 12 3 часа назад
Более тысячи указателей обновили в столичном метро
Фото: РИА Новости
Об этом сообщили в информационном центре столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Данные работы проводятся в преддверии запуска Московских центральных диаметров (МЦД). Всего к этому сроку планируется заменить более 60 тысяч элементов навигации, среди которых схемы подземки на станциях и в поездах.
— При обновлении навигации мы учли замечания пассажиров и увеличили шрифт навигации более чем на 16 процентов, — рассказал первый заместитель начальника столичного метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Кроме того, в связи с появлением новых переходов между станциями установят еще более 300 лайтбоксов. Также будет обновлено аудиоинформирование в поездах.
По данным ОАО «РЖД», запуск первых диаметров планируется на ноябрь 2019 года. Они объединят 132 километра пути и 66 станций. Из них на 27 можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.
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Новости Москвы , Роман Латыпов
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