Любительский конкурс фестиваля «Цветочный джем» завершился

Любительский конкурс фестиваля "Цветочный джем" завершился в столице, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Всего было открыто 1474 площадок, которые собрали множество садоводов-любителей. Для их творческой работы над 15 тысячами цветников организаторы приготовили более 500 тысяч растений 47 видов и развлекательную программу.

Победителями стали 2948 участников — по одному на каждой площадке в вечернем и утреннем конкурсах.

Международный конкурс-фестиваль "Цветочный джем", посвященный ландшафтному дизайну, проходит в столице в третий раз. Москвичи и гости столицы могли увидеть 42 дизайнерских сада, созданных ведущими мастерами из 11 стран. Для них дизайнеры использовали 200 тысяч растений.

Культурно-развлекательная программа стартовала 23 августа. Для горожан проводили бесплатные кулинарные мастер-классы, спектакли, лекции по ландшафтному дизайну и концерты. Фестивальные площадки работали на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате, Тверском бульваре, на Профсоюзной.

По просьбам посетителей фестиваля проходили специальные экскурсии по летним садам, созданным российскими и зарубежными ландшафтными дизайнерами — участниками конкурса "Цветочный джем".