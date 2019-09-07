В Москве прогремел праздничный салют

Пять минут феерии: в честь 872-летия Москвы прогремел праздничный салют

Пиротехнические шоу прошли во всех округах российской столицы , сообщает «МИР 24».

Москвичи и гости города стали свидетелями того, как красочные залпы разрезают темное небо.

Пусковые установки дали более 70 тысяч залпов с 33 площадок. Например, пиротехнические шоу организовали в саду «Эрмитаж» , в парках «Кузьминки», «Ходынское поле», «Сокольники», в усадьбе Воронцово и в Таганском парке.

Также точки запуска разместили вдоль набережной Москвы-реки: в парке Горького, в «Зарядье», а также напротив Большой спортивной арены «Лужники».

Напомним, что ВДНХ стала основной площадкой для торжеств в честь Дня Москвы. Сегодня здесь прошла интерактивная лекция-экскурсия по макету «Архитектурные стили столицы», а на площадке перед павильоном №11 «Металлургия» выступили артисты театра «Астана опера», позже на сцене между павильоном №1 «Центральный» и фонтаном «Дружба народов» прошел гала-концерт.