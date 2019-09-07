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Пять минут феерии: в честь 872-летия Москвы прогремел праздничный салют 

Мир24 + ещё 1 1 час назад
В Москве прогремел праздничный салют
Фото: РИА Новости
Пиротехнические шоу прошли во всех округах российской столицы, сообщает «МИР 24».
Москвичи и гости города стали свидетелями того, как красочные залпы разрезают темное небо.
Пусковые установки дали более 70 тысяч залпов с 33 площадок. Например, пиротехнические шоу организовали в саду «Эрмитаж», в парках «Кузьминки», «Ходынское поле», «Сокольники», в усадьбе Воронцово и в Таганском парке.
Также точки запуска разместили вдоль набережной Москвы-реки: в парке Горького, в «Зарядье», а также напротив Большой спортивной арены «Лужники».
Напомним, что ВДНХ стала основной площадкой для торжеств в честь Дня Москвы. Сегодня здесь прошла интерактивная лекция-экскурсия по макету «Архитектурные стили столицы», а на площадке перед павильоном №11 «Металлургия» выступили артисты театра «Астана опера», позже на сцене между павильоном №1 «Центральный» и фонтаном «Дружба народов» прошел гала-концерт.
Также ВДНХ сегодня посетили глава России Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Они одними из первых приняли участие в торжествах, а также посетили обновленный павильон «Казахстан».
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Новости Москвы , Нурсултан Назарбаев , Владимир Путин , Эрмитаж
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