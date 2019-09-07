В столице установили новый мировой рекорд по хайлайну

Новый мировой рекорд по хайлайну установили в Москве в День города

Новый мировой рекорд по хайлайну установили в столице 7 сентября 2019 г., сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В честь 872-летия Москвы на площадке «Москва-Сити» спортсмен из Германии Фриди Кюне установил новый мировой рекорд по хайлайну! Достижение было зафиксировано в 11:44 спустя всего 40 с лишним минут после начала программы. Ф. Кюне первым из участников ступил на стропу, натянутую между небоскребами «Око» и Neva Towers, и с первой же попытки прошел по ней 245 м на высоте 350 м над землей. Новое достижение почти на 100 м выше предыдущего рекорда и его внесут в «Книгу рекордов Гиннесса», — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что новый мировой рекорд установлен, 7 и 8 сентября, с 11:00 до 16:00, спортсмены продолжат ходить по стропе между башнями делового комплекса «Москва-Сити». За победу борются хайлайнеры из Франции, Канады и России. Наблюдать за выступлениями хайлайнеров можно с улицы и непосредственно из башни «Око».