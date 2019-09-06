Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый пешеходный переход открыли на проспекте Мира 

Москва меняется 6 часов назад
Новый пешеходный переход открыли на проспекте Мира
Фото: © Стройкомплекс Москвы
Вместе с пересадочным узлом «Северянин-Ростокино» в Москве открылся новый надземный пешеходный переход через проспект Мира. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Одновременно с открытием платформы «Северянин» на Ярославском направлении железной дороги, интегрированной со станцией МЦК «Ростокино», завершилось строительство нового надземного пешеходного перехода через проспект Мира. Благодаря ему путь жителей нечетной стороны проспекта до станций «Северянин» и «Ростокино» сократился на 600 метров. Более удобный и быстрый подход к станциям получили также работники предприятий и организаций, расположенных в промзоне на улице Докукина», — заявил Марат Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса уточнил, что в районе дома 202А по проспекту Мира проезжая часть проходит по дну небольшого оврага.
«Фактически его можно назвать наземным переходом или мостом через овраг — у перехода отсутствуют опоры и лестницы, что максимально комфортно для пешеходов», — пояснил заместитель мэра.
Москва меняется: последние новости
Сергей Собянин открыл павильон «Нефть» на ВДНХ Сергей Собянин открыл павильон «Нефть» на ВДНХ Последний объект интеграции МЖД и МЦК – платформу НАТИ откроют до конца года Последний объект интеграции МЖД и МЦК – платформу НАТИ откроют до конца года Праздничный фестиваль «Наши в городе» пройдет на проспекте Сахарова Праздничный фестиваль «Наши в городе» пройдет на проспекте Сахарова
Комментарии
Новости Москвы , Марат Хуснуллин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен14
США отказали России в покупке ракет
США отказали России в покупке ракет148
Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения
Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения156
Наемники из РФ приготовились к решающей битве в Сирии
Наемники из РФ приготовились к решающей битве в Сирии127
Роскосмос переименовал «Федерацию»
Роскосмос переименовал «Федерацию»2
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение