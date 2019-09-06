Новый пешеходный переход открыли на проспекте Мира

Вместе с пересадочным узлом «Северянин-Ростокино» в Москве открылся новый надземный пешеходный переход через проспект Мира. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Одновременно с открытием платформы «Северянин» на Ярославском направлении железной дороги, интегрированной со станцией МЦК «Ростокино», завершилось строительство нового надземного пешеходного перехода через проспект Мира. Благодаря ему путь жителей нечетной стороны проспекта до станций «Северянин» и «Ростокино» сократился на 600 метров. Более удобный и быстрый подход к станциям получили также работники предприятий и организаций, расположенных в промзоне на улице Докукина», — заявил Марат Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса уточнил, что в районе дома 202А по проспекту Мира проезжая часть проходит по дну небольшого оврага.