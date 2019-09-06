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Под Москвой нашли гигантский гриб 

Мослента 2 часа назад
Под Москвой нашли гигантский гриб
Фото: страница «Типичное Лыткарино» во «ВКонтакте»
Житель Подмосковья Александр Пыльков, гуляя в лесу в Лыткарино, заметил огромный гриб-дождевик. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на администрацию городского округа.
По словам мужчины, шляпка гриба была размером 40 на 30 сантиметров. Пыльков сначала позвонил в МЧС, чтобы убедиться в безопасности находки, после чего сорвал гриб.
Он рассказал, что нашел гриб такого размера второй раз в жизни — похожая находка была сделана около пяти лет назад.
В июле на сайте «Мострансавто» был опубликован перечень «грибных» остановок. Самыми популярными местами для сбора грибов в Московской области являются леса в Балашихе, Волоколамске, Егорьевске, Истре и Клину.
Грибной сезон в этом году в Подмосковье наступил на несколько недель раньше срока. Сообщалось, что в мае уже можно было собирать маслята, подберезовики, дождевики и опята. Белые грибы появились позднее.
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Новости Москвы , МЧС , Лыткарино , Московская область
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