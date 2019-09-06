Под Москвой нашли гигантский гриб

Житель Подмосковья Александр Пыльков, гуляя в лесу в Лыткарино , заметил огромный гриб-дождевик. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на администрацию городского округа.

По словам мужчины, шляпка гриба была размером 40 на 30 сантиметров. Пыльков сначала позвонил в МЧС , чтобы убедиться в безопасности находки, после чего сорвал гриб.

Он рассказал, что нашел гриб такого размера второй раз в жизни — похожая находка была сделана около пяти лет назад.

В июле на сайте «Мострансавто» был опубликован перечень «грибных» остановок. Самыми популярными местами для сбора грибов в Московской области являются леса в Балашихе, Волоколамске, Егорьевске, Истре и Клину.

Грибной сезон в этом году в Подмосковье наступил на несколько недель раньше срока. Сообщалось, что в мае уже можно было собирать маслята, подберезовики, дождевики и опята. Белые грибы появились позднее.