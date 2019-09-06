Собянин заявил о «нищете» регионов без мегаполисов

Москва обеспечивает рабочими местами около 2 млн людей из Подмосковья , если исчезнут большие агломерации, то большинство регионов «окунутся в нищету», заявил мэр Москвы Сергей Собянин

«Москва, помимо того, что обеспечивает рабочими местами около 2 млн людей, приезжающих из Подмосковья и близлежащих городов, она еще (дает) 3,5 млн рабочих мест по всей стране за счет своей экономики. Вообще агломерации, подобные Москве, являются локомотивом развития экономики своих стран. Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащий регионы окунутся в нищету, они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву», — передает РИА «Новости» слова Собянина в эфире «Россия 24».

Он добавил, что Москва перечисляет в федеральный бюджет около 2 трлн рублей, позволяющих выровнять бюджетную обеспеченность других регионов.

Напомним, в августе 2018 года Собянин заявил, что каждый 10-й гражданин России получает пенсию и медобслуживание за счет отчислений москвичей в пенсионные фонды и фонд обязательного медицинского страхования (ОМС).