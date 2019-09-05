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Власти Москвы объяснили отсутствие вакцины от бешенства 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 3 часа назад
Власти Москвы объяснили отсутствие вакцины от бешенства
Фото: РИА Новости
В течение года департамент здравоохранения Москвы опубликовал пять заявок на аукцион по поставке вакцины и иммуноглобулина от бешенства, но в конкурсных процедурах не принял участие ни один производитель или поставщик, заявили в департаменте.
«В настоящее время иммунобиологический препарат отсутствует у компаний производителей, в связи с чем, в текущем году закупки на поставку вакцины для профилактики бешенства не состоялись. Также, по нашей информации, торги не состоялись и во многих других субъектах России», — сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения столицы.
Утверждается, что в течение года чиновники опубликовали пять заявок на проведение конкурсных процедур на поставку вакцины и иммуноглобулина от бешенства. Конкурсы должны были состояться в марте, апреле, июне, июле и августе, но производители и поставщики не приняли в них участие.
«Вакцинопрофилактика от бешенства пациентам, пострадавшим от укусов животными, проводилась переходящими с 2018 года остатками вакцины», — сообщили в ведомстве.
Указывается, что 4 сентября департамент здравоохранения снова разместил извещение о проведении закупки вакцин.
«Торги будут возобновляться до момента определения поставщика препаратов в соответствии с необходимой потребностью», — заявили в департаменте.
Ранее стало известно, что в московских больницах отсутствует иммуноглобулин. Об этом сообщила главред RT Маргарита Симоньян со ссылкой на историю знакомой семьи.
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Новости Москвы , Общество , Маргарита Симоньян , Правительство Москвы
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