Власти Москвы объяснили отсутствие вакцины от бешенства

В течение года департамент здравоохранения Москвы опубликовал пять заявок на аукцион по поставке вакцины и иммуноглобулина от бешенства, но в конкурсных процедурах не принял участие ни один производитель или поставщик, заявили в департаменте.

«В настоящее время иммунобиологический препарат отсутствует у компаний производителей, в связи с чем, в текущем году закупки на поставку вакцины для профилактики бешенства не состоялись. Также, по нашей информации, торги не состоялись и во многих других субъектах России», — сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения столицы.

Утверждается, что в течение года чиновники опубликовали пять заявок на проведение конкурсных процедур на поставку вакцины и иммуноглобулина от бешенства. Конкурсы должны были состояться в марте, апреле, июне, июле и августе, но производители и поставщики не приняли в них участие.

«Вакцинопрофилактика от бешенства пациентам, пострадавшим от укусов животными, проводилась переходящими с 2018 года остатками вакцины», — сообщили в ведомстве.

Указывается, что 4 сентября департамент здравоохранения снова разместил извещение о проведении закупки вакцин.

«Торги будут возобновляться до момента определения поставщика препаратов в соответствии с необходимой потребностью», — заявили в департаменте.