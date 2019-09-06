Завершилось благоустройство парка «Пальмира» в Куркине

В районе Куркино завершилось благоустройство парка "Пальмира". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы вместе с жителями приняли решение его благоустроить и сделать здесь парк. Жители активно участвовали в строительстве и проверяли качество работ. Это прекрасный подарок к Дню рождения города всем куркинцам и всему Северо-Западному округу", — сказал префект СЗАО Алексей Пашков.

По его словам, во время благоустройства специалисты на территории парка проложили тротуар, беговую дорожку. Народные тропы в некоторых местах выложили плиткой, в других — засыпали гранитным отсевом или уложили деревянный настил.

Помимо этого, в парке обновили дождевой сад, на его склонах высадили бадан, ирис, канареечник и белокопытник. Все работы проходили в рамках программы "Мой район".

Ранее сообщалось, что в Южном Бутове в 2019 году появился новый сквер, спортивные и детские площадки. Сквер протянулся между домами № 1 и № 23 на Скобелевской улице — там, где еще весной были только асфальтовая пешеходная дорожка и газон. В зеленой зоне установили так называемые луны — детские качели в форме колец. В вечернее время они подсвечиваются.