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Завершилось благоустройство парка «Пальмира» в Куркине 

Москва24 + ещё 4 2 часа назад
Завершилось благоустройство парка «Пальмира» в Куркине
Фото: http://kurkino.mos.ru/
В районе Куркино завершилось благоустройство парка "Пальмира". Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Мы вместе с жителями приняли решение его благоустроить и сделать здесь парк. Жители активно участвовали в строительстве и проверяли качество работ. Это прекрасный подарок к Дню рождения города всем куркинцам и всему Северо-Западному округу", — сказал префект СЗАО Алексей Пашков.
По его словам, во время благоустройства специалисты на территории парка проложили тротуар, беговую дорожку. Народные тропы в некоторых местах выложили плиткой, в других — засыпали гранитным отсевом или уложили деревянный настил.
Помимо этого, в парке обновили дождевой сад, на его склонах высадили бадан, ирис, канареечник и белокопытник. Все работы проходили в рамках программы "Мой район".
Ранее сообщалось, что в Южном Бутове в 2019 году появился новый сквер, спортивные и детские площадки. Сквер протянулся между домами № 1 и № 23 на Скобелевской улице — там, где еще весной были только асфальтовая пешеходная дорожка и газон. В зеленой зоне установили так называемые луны — детские качели в форме колец. В вечернее время они подсвечиваются.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отмечал, что к концу августа специалисты на 90% завершили работы по благоустройству, запланированные на текущий год в столице. По его словам, примерно 4,5 тысячи объектов, включая дворовые территории в текущем году благоустраиваются и будут благоустроены. На стадии завершения находятся около 255 особо значимых крупных объектов.
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Комментарии
Новости Москвы , Алексей Пашков , Петр Бирюков , Куркино
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