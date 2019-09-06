На Воробьевых горах появится новая фотозона

Фотозону в виде кабины Московской канатной дороги установят на Воробьевых горах в День города. Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу канатной дороги.

«7 сентября 2019 года Московская канатная дорога установит на смотровой площадке на Воробьевых горах знаковую фотозону — символ прочности и надежности человеческих взаимоотношений», — рассказали в пресс-службе.

В этот же день для гостей канатной дороги будут играть известные песни о Москве, а в кабинках — транслироваться поздравления с Днем города.