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Праздничные ограничения: что перекроют и как объехать 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Праздничные ограничения: что перекроют и как объехать
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В выходные, 7 и 8 сентября, в Москве торжественно отпразднуют День города, а также проведут выборы в Мосгордуму. В связи с масштабными мероприятиями автомобилистов ждут ограничения на дорогах не только в центре города, но и на окраинах столицы. Рассказываем, что перекроют и как объехать, чтобы добраться до цели.
День города 7 и 8 сентября Москва будет праздновать 872-й день рождения, а Тверская улица вновь станет пешеходной. В связи с этим все выходные будет полностью перекрыта для транспорта Моховая улица — от Тверской до Большой Никитской улицы, улица Охотный ряд, а также Тверская — от Пушкинской площади до Охотного Ряда и несколько соседних переулков:
Театральный проезд от Большой Дмитровки до Петровки; Малый Гнездниковский переулок; Леонтьевский переулок; Глинищевский переулок; Тверской проезд; Газетный переулок; Никитский переулок.
Проезд по улицам откроют в 8 часов утра 9 сентября.
Частичные ограничения по одной полосе движения сохранятся до 6 часов утра 10 сентября. В частности, на Тверской — от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, на одной полосе движения — на Моховой от дома 11, строения 11, до Тверской и на Охотном Ряду. Также 7 сентября во время праздничного салюта c 20:50 до 21:10 перекроют движение для транспорта на площади Васильевского Спуска, на Москворецкой улице, Большом Москворецком мосту и на примыкающих к нему набережных:
Москворецкой набережной (от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда); Раушской набережной (от Большого Москворецкого моста до Большого Устьинского моста); Кремлевской набережной (от Большого Москворецкого моста до Большого Каменного моста); Софийской набережной (от Большого Москворецкого моста до Большого Каменного моста).
Кроме того, для организации шоу фейерверков ограничат проезд и за пределами центра города:
микрорайон Левобережный: Местный проезд (вдоль ТЦ "Авиапарк") от дома 20А, строения 1, до дома 2 по Ходынскому бульвару — с 12:00 до 21:10; город Зеленоград: улица Николая Злобина (с 15:00 до 16:30), Центральный проспект (с 16:00 до 17:00) и Озерная аллея — от Центрального проспекта до дома 5, строения 2, по Георгиевскому проспекту (c 20:50 до 21:10); район Новопеределкино: улица Федосьино от дома 19 до улицы Скульптора Мухиной — c 20:50 до 21:10; город Московский: Проектируемый проезд № 5562 от Проектируемого проезда № 6455 до Валуевского шоссе — c 20:50 до 21:10; район Северное Бутово: улица Академика Глушко от дома 6 до бульвара Дмитрия Донского, бульвар Дмитрия Донского от улицы Академика Глушко до дома 17, Проектируемый проезд № 585 от бульвара Дмитрия Донского до дома 1 — c 20:50 до 21:10; город Троицк: Физическая улица от Калужского шоссе до Солнечной улицы и Центральная улица от дома 26 до Солнечной улицы — c 20:50 до 21:10. Для проведения праздника 8 сентября также будут действовать перекрытия на улице Скульптора Мухиной от улицы Шолохова до Чоботовской улицы (с 14:00 до 21:30) и на Театральной улице в Щербинке (с 8:00 до 22:00).
При этом метро и МЦК в праздничные дни будут работать круглосуточно: ночью с 7 на 8 сентября поезда будут курсировать с интервалами от трех до десяти минут. Кроме того, 7 сентября наземный городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня, но изменится движение 29 маршрутов. В воскресенье, 8 сентября, автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по графику будней. В этот день изменят движение 14 маршрутов. Подробные изменения можно посмотреть на портале "Московский транспорт".
Фестиваль "Наши в городе" На проспекте Академика Сахарова 7 и 8 сентября состоится большой праздничный фестиваль "Наши в городе". Для горожан выступят известные артисты и рок-группы. При этом в районе проведения фестиваля изменят схему движения транспорта.
С 23:00 6 сентября до 06:00 9 сентября движение перекроют на улице Маши Порываевой (от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы) и на проспекте Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой).
Также в эти дни будут закрыты для проезда участки Местного проезда (от проспекта Академика Сахарова до Орликова переулка и от улицы Маши Порываевой до Орликова переулка), Докучаева переулка (от пересечения с проспектом Академика Сахарова до пересечения с улицей Большая Спасская) и улицу Архитектора Рогачева.
Выборы В связи с проведением выборов в Мосгордуму временно перекроют для транспорта Большой Черкасский переулок от улицы Ильинки до Малого Черкасского переулка. Переулок будет недоступен с 8 часов 8 сентября до 14 часов 9 сентября.
Изменения в расписании электричек Расписание нескольких электричек Ярославского направления Московской железной дороги изменится 7 и 8 сентября. Из расписания выведут некоторые пригородные поезда и экспрессы, курсирующие между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Пушкино, Красноармейск, Софрино, Сергиев Посад и Александров.
Ознакомиться с изменениями в расписании можно на сайте РЖД, в мобильном приложении компании, а также на железнодорожных станциях.
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Новости Москвы , Мосгордума , РЖД
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