«Театральный марш» пройдёт в День города

Фестиваль «Театральный марш» пройдёт в Москве в День города, 7 сентября. Об этом сообщает НСН.
В саду «Эрмитаж» посетители увидят постановки ведущих столичных театров.
В числе участников — «Школа современной пьесы», «Практика», «Балет Москва», Театр имени Пушкина и другие.
Также будет выступать уличный оркестр духовых инструментов под руководством Дмитрия Сапарина Tinto Brass Band, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее Newinform сообщал о показе одноактных балетов израильского хореографа Роя Ассафа в Санкт-Петербурге.