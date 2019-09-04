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Движение на Варшавском шоссе ограничат на два месяца 

Москва24 + ещё 1 22 минуты назад
Движение на Варшавском шоссе ограничат на два месяца
Фото: ортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение на Варшавском шоссе ограничат с 9 сентября по 12 ноября из-за капительного ремонта путепровода "Подольский". Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Ограничения будут действовать с 9 сентября по 12 ноября на участках: съезд с МКАД на Симферопольское шоссе в районе дома № 116В, строение 1 по Варшавскому шоссе; Варшавское шоссе в районе дома № 166В, строение 1 (поэтапное занятие одной полосы).
Движение на этих участках ограничат круглосуточно.
Схема движения на нескольких улицах в центре Москвы изменится с 5 по 9 сентября. Это связано с подготовкой и празднованием Дня города.
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