Движение на Варшавском шоссе ограничат на два месяца 

Движение на Варшавском шоссе ограничат с 9 сентября по 12 ноября из-за капительного ремонта путепровода "Подольский". Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Ограничения будут действовать с 9 сентября по 12 ноября на участках: съезд с МКАД на Симферопольское шоссе в районе дома № 116В, строение 1 по Варшавскому шоссе; Варшавское шоссе в районе дома № 166В, строение 1 (поэтапное занятие одной полосы).
Движение на этих участках ограничат круглосуточно.
Схема движения на нескольких улицах в центре Москвы изменится с 5 по 9 сентября. Это связано с подготовкой и празднованием Дня города.