В Москве открыли еще одну площадку санитарной авиации

До начала сентября в столице работали только две дежурные вертолетные площадки санитарной авиации — при детской больнице № 15 им. Филатова и при ГКБ им. Юдина. Они экстренно доставляли в стационары пострадавших из центральных, южных и западных районов Москвы . Вчера на территории детской больницы им. З. А. Башляевой, расположенной на улице Героев Панфиловцев, открылась новая вертолетная база, рассчитанная на северные и восточные районы. Теперь не важно, в какой части города произошло ЧП — ближайший вертолет доставит больного до стационара всего за 10-13 минут.

Расположена новая площадка недалеко от травматологического отделения и реанимации. Здесь есть освещение, оборудование, показывающее направление ветра, разметка на поле, организовано диспетчерское управление. Около половины одиннадцатого утра на площадку сел один из пяти штатных вертолетов 2-й эскадрильи Московского авиационного центра, занимающегося транспортировкой тяжело пострадавших больных. От шума винтов поднялся сильный ветер, но стекла в больничных корпусах не задребезжали. Зато к окнам прильнули дети — пациенты больницы. И было на что посмотреть — это красивая современная обтекаемая машина европейского производства. В ней легко помещаются на носилках двое пострадавших, еще одно место оборудовано для больного, который может сидеть. Есть места для реанимационной бригады и двух пилотов. К слову, поставила вертолет на дежурство хрупкая летчица Екатерина Орешникова.

"Трудно не летать, а минимизировать задержки, порой сложно бывает найти место для посадки машины на автомобильной дороге или во дворе дома, где произошло ЧП", — рассказывает она.

Теперь не важно, в какой части города произошло ЧП — ближайший вертолет доставит больного до стационара за 10-13 минут

Санитарные геликоптеры оснащены по последнему слову современной медицинской техники. "Здесь диэлектрический пол, что позволяет прямо в воздухе проводить дефибрилляцию и кардиостимуляцию, есть аппараты искусственной вентиляции легких, чемоданчик со всем необходимым", — рассказывает "РГ" врач авиационной медицинской бригады Центра экстренной медицинской помощи Павел Бобылев. По его словам, в теплое время года главные пассажиры санитарных вертолетов — водители велосипедов и самокатов, мотоциклисты, а также пациенты с травмами после падения из окон и заброшенных зданий. Зимой наиболее часты серьезные ДТП, суицидальные травмы. Причем бывают пустые дни, а бывает по нескольку вызовов в сутки.

А вот из Новой Москвы везут пострадавших не только с травмами, но и с инсультами и инфарктами. Как рассказал "РГ" заместитель директора Московского авиационного центра по организации летной работы Олег Катальшев , за всю историю санитарной авиации Москвы было перевезено почти 6 тысяч пострадавших, только с начала года в больницы по воздуху были доставлены 539 человек.

"Единственная помеха — это погода: в град или туман не летаем, это опасно", — говорит Катальшев.

По его словам, работают летчики и врачи посменно, в том числе и ночью.